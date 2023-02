Méditerranée : L’Ocean Viking sauve 84 migrants, dont 58 mineurs seuls

Selon SOS Méditerranée, de nombreux rescapés souffrent de déshydratation et d’hypothermie.

L’Ocean Viking, navire-ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru mardi 84 migrants à bord d’une embarcation pneumatique «surchargée» au large de la Libye, a annoncé l’ONG humanitaire basée à Marseille. Parmi les personnes évacuées se trouvent «58 mineurs non accompagnés» et «de nombreux rescapés souffrent de déshydratation et d’hypothermie», a précisé l’ONG.