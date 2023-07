Un écrin centenaire pour un petit bijou de technologie

Cette centrale bourrée de technologies modernes permettra une surveillance 24h/24 (et, subséquemment, la maintenance si nécessaire) des parkings, quais, ascenseurs, détecteurs d’incendie, etc., dans le champ d’action des CFL.

Comment faire du neuf avec de l’ancien? À la gare de Wasserbillig, les CFL ont fait leur cet adage bien connu. Située à quelques centaines de mètres des quais de la gare, coincée entre les rails et la Moselle, une jolie petite bâtisse exhibe son charme désuet. «D’une surface de 525 m2, ce bâtiment construit au début du XXe siècle, et modifié à plusieurs reprises, servait de hangar à locomotives», explique Roberto Romano, chef de projet aux CFL. «Il pouvait accueillir trois locos en même temps, mais n’était plus en fonction depuis une bonne trentaine d’années».