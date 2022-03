L’Octavia offre une vision pertinente de l’automobile

Déjà appréciée pour sa rigueur, l’Octavia peut à présent l’être aussi pour ses nouveaux traits de séduction.

La seconde du nom, lancée en 2004, a enfoncé un peu plus le clou par ses traits d’originalité qui n’ont pas obéré un positionnement prix favorable. Plus gracieuse mais aussi sérieuse, cette génération en cours s’inscrit encore dans des dimensions plus importantes que ses rivales directes, les compactes, soulignant un peu plus sa réputation d’être une bonne affaire.