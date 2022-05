Voiture accidentée : Loeb abandonne dès la première journée au Portugal

Le Français Sébastien Loeb a été contraint à l'abandon vendredi avant la fin de la première journée du Rallye du Portugal après avoir heurté une glissière de sécurité et endommagé sa Ford Puma au cours de l'ES5, a annoncé son équipe. Le pilote de 48 ans, nonuple champion du monde et qui effectue une «pige» pour le constructeur américain au Portugal, avait pris les commandes de la course dans la matinée en signant le meilleur temps sur l'ES4 à Arganil.