Loeb en Argentine avec une seule idée en tête

Sébastien Loeb, quintuple champion du monde et vainqueur des quatre premières épreuves de la saison 2009, a entamé le rallye d’Argentine, hier soir, à Córdoba, avec «le même objectif que d’habitude: gagner!». «Comme on a remporté les quatre premières courses du championnat, et déjà gagné quatre fois ici, on ne peut pas avoir d’autre objectif», a précisé, jeudi, le pilote alsacien.