Course automobile : Loeb et le rallye de France passeront par Bitche

La Fédération française du sport automobile (FFSA) a présenté jeudi à Paris le tracé du prochain rallye de France, qui se déroulera pour la première fois en Alsace, du 1er au 3 octobre. Avec un petit crochet par la Moselle.

Le choix de la FFSA, annoncé en octobre, avait fait grincer des dents en Corse où l'épreuve, «un événement sportif majeur», faisait «partie du patrimoine culturel et sportif de la Corse», avait commenté, déçue, la déléguée au sport du conseil exécutif de Corse, Marie-Ange Susini. Le président de l'association organisant le Tour de Corse, Jean Luisi, avait eu «l'impression amère que dans le sport automobile, les problématiques financières priment fortement sur l'intérêt sportif et que tout ce qui a été construit par le tour de Corse depuis près de 40 ans a été rayé d'un trait de plume».

L'appel à candidature de la Fédération à toutes les régions françaises a reçu quatre réponses en juin. Les dossiers Limousin et Bourgogne-Franche Comté n'ont dans un premier temps pas été retenus. Et l'Alsace a finalement été préférée à la Corse. «On s'est senti vraiment porté, de manière beaucoup plus forte, par les collectivités (alsaciennes), et avec une potentialité de partenaire privé plus grande qu'en Corse», a expliqué Nicolas Deschaux, le président de la FFSA. Une banque mutualiste de la région et les territoires engagés assument ainsi la moitié des 2,4 millions d'euros de budget.