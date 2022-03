Loeb s'impose en Sardaigne

En tête déjà à l’issue de la première journée, le Français Sébastien Loeb (Citroën C4) a remporté hier le rallye de Sardaigne, malgré la pression de Mikko Hirvonen (Ford Focus), qui n’a cessé de réduire l’écart mais a finalement terminé à un peu plus de 10 secondes du Français. Jari-Matti Latvala (Ford Focus), qui a signé le temps scratch de la dernière spéciale, l’ES17, a complété le podium. C’est la 40e victoire en WRC de Loeb, qui s’est offert son troisième succès en Italie après 2005 et 2006. Cela est cependant insuffisant au classement général du championnat, où la marge s’est cependant réduite: le Tricolore ne compte maintenant plus que trois points de retard sur Hirvonen.