Löw déconseille à Podolski de partir

Le sélectionneur de l'équipe de football d'Allemagne, souhaite que le jeune joueur reste au Bayern de Munich ou dans un club de Bundesliga. Un transfert ne servirait pas sa carrière.

Depuis qu'il rejoint le Bayern Munich après le Mondial-2006, Podolski, 23 ans, n'a toujours pas gagné ses galons de titulaire dans le club bavarois. Même l'arrivée cet été à Munich de Jürgen Klinsmann, qui l'avait lancé en sélection en 2004, n'a pas changé sa situation. Il n'a débuté que quatre rencontres de championnat cette saison. L'attaquant, toujours très en vue sous le maillot de l'équipe d'Allemagne (31 buts en 60 sélections), ne cache plus ses envies de quitter le club le plus titré du football allemand qui confie les clefs de son attaque à Miroslav Klose et Luca Toni.