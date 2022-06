Guerre en Ukraine : L’offensive russe n’est pas la cause de l’inflation mondiale, assure Poutine

S’exprimant lors du forum économique de Saint-Pétersbourg, le président russe a pointé du doigt «les erreurs systémiques de l’administration américaine et de la bureaucratie européenne».

«Nous entendons tous parler d’une prétendue ''inflation de Poutine''. Nos actions pour libérer le Donbass n’ont rien à voir avec ça», a-t-il affirmé durant la session plénière du forum économique de Saint-Pétersbourg. «C’est le résultat des erreurs systémiques de l’administration américaine et de la bureaucratie européenne. Pour eux, notre opération est une bouée de sauvetage qui leur permet de tout nous mettre sur le dos», a poursuivi le président russe, critiquant la «politique économique erronée» des pays occidentaux. «Ils ont imprimé, distribué de l’argent et ratissé toutes les marchandises des marchés des pays tiers pour cet argent», a-t-il poursuivi.

Inflation en Russie aussi

Les États-Unis et les pays européens font face à une inflation galopante qui atteint jusqu’à 11% au Royaume-Uni, tirée notamment par la hausse des prix du carburant. La Russie n’est pas en reste, avec une augmentation des prix de 16,7% sur un an. Les cours du gaz poursuivaient leur envolée vendredi, galvanisés par le géant russe Gazprom qui ne cesse de baisser ses livraisons à l’Europe dans le contexte de l’offensive russe en Ukraine et des sanctions occidentales contre Moscou.