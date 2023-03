Le Luxembourg en bref: L'offre de loyers abordables en hausse

«Nos équipes sont mobilisées et le souci devrait être solutionné et le site à jour dans les prochaines heures», indiquait LuxAirport évoquant certains retards «justes» et d’autres «erronés». L’aéroport rappelait qu’en cas de retard, les compagnies informent les passagers et qu’en cas de doute, les voyageurs doivent s’adresser à leur compagnie.