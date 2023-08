«Mon père me foutait des gifles» : Logan et Jake Paul disent avoir été maltraités par leur père

Logan (à gauche) et Jake Paul ont qualifié leur père de «menace». imago images/MediaPunch

Netflix a publié mardi le documentaire «Untold: Jake Paul the Problem Child» (ndlr: «Non-dit: Jake Paul l’enfant à problèmes»). Les frères Jake (26 ans) et Logan (28 ans) Paul y révèlent que leur père était «une menace», qu’il les a maltraités physiquement dans leur enfance. «Nos parents étaient très stricts et surtout mon père – c’était toujours Logan et moi contre lui», confie le cadet. «Mon père me foutait des gifles. Je ne lui en veux pas. Je comprends pourquoi il faisait ça. C’est la seule chose qu’il savait faire. Il disait toujours que la vie n’était ni facile ni juste», poursuit-il.

Si Logan confirme les déclarations de son frère, il refuse d’employer le terme d’abusif pour parler de l’attitude de leur père. «Je préfère la notion de pas tout à fait légal», précise-t-il. De son côté, leur père a nié tous les faits. «Je n’ai jamais levé la main sur mes enfants. Et j’ai dit à Jake: ''Je t’ai pris et jeté sur un canapé plusieurs fois''. Il m’a répondu qu’il avait peur de moi. Mais je me disais que c’est ce que les pères sont censés faire», a-t-il déclaré dans le Daily Mail.

Si Jake et Logan n’ont pas réagi au commentaire de leur père, ils affirment que cette éducation très stricte les a rendus déterminés à réussir dans la vie. «Il était si dur et si sévère avec nous que mon frère et moi avons commencé à faire preuve d’imagination», termine Jake.