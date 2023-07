Italie: Logan Paul et Nina Agdal officialisent leurs fiançailles

Cette fois, c’est officiel! Une semaine après la nouvelle annoncée par le Daily Mail sans confirmation des intéressés, Logan Paul et Nina Agdal ont fait part de leurs fiançailles sur Instagram. Le youtubeur américain de 28 ans a d’abord partagé plusieurs photos de sa demande, dans le cadre idyllique du lac de Côme, en Italie, et de la réaction du mannequin danois de 31 ans, avant de poster une vidéo de ce moment.

Dans la vidéo, Logan s’adresse à sa chérie et lui dit: «Tu es l’amour de ma vie, tu es la femme de mes rêves. Je n’aurais jamais pensé te trouver et maintenant, je ne veux pas te laisser t’en aller».

Après avoir officialisé leur relation en janvier 2023, Logan Paul et Nina Agdal passent à la vitesse supérieure.

Avant de se fiancer, Logan Paul et Nina Agdal se sont fréquentés durant un peu plus d’un an. Ils avaient officialisé leur relation sur Instagram le 1er janvier 2023.