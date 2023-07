Fiançailles: Logan Paul va bientôt se marier

Après avoir officialisé leur relation en janvier 2023, Logan Paul et Nina Agdal passent à la vitesse supérieure. Le youtubeur devenu boxeur et catcheur et le top model se sont fiancés, dimanche 2 juillet 2023, lors d’une escapade romantique au bord du lac de Côme, en Italie. Selon le Daily Mail , c’est sur la terrasse du palace dans lequel ils séjournaient que Logan s’est agenouillé devant sa dulcinée, rapporte un témoin de la scène. La demande en mariage ne s’est pas déroulée sans accroc, car la bague n’était pas de la bonne taille et ne passait pas au doigt de Nina.