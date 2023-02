L’OGBL met encore la pression sur l’index

«L’index constitue une ligne rouge pour nous», affirme un militant de l’OGBL. Le syndicat a dressé des calicots lundi matin sur des ponts autoroutiers. «+2,5%. L’index, c’est nous», «Sans nous, pas d’index», proclamaient les messages inscrits en rouge et noir. Les militants étaient visibles sur l’A1 (à hauteur de Grevenmacher), l’A3 (Dudelange), l’A4 (Leudelange) et l’A6 (Mamer), aux heures de pointe.

La dernière indexation automatique des salaires, annoncée la semaine dernière, est effective depuis le 1er février. La nouvelle tranche attendue en avril correspondra à celle de juillet 2022, alors reportée. «Nous voyons que de plus en plus de gens s’expriment sur l’index et son mécanisme, ils veulent revoir son mécanisme», déplore l’un des militants.