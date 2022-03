Négociations au Luxembourg - L’OGBL «ne pouvait pas signer cet accord inacceptable»

L'OGBL, ici sa présidente Nora Back, a refusé de signer l'accord de la tripartite. Editpress/Fabrizio Pizzolante

Quelques heures après la fin des négociations entre le gouvernement, les syndicats et le patronat, l’OGBL a expliqué, jeudi matin, pourquoi il avait refusé de signer un accord. «L’OGBL n’a pas pu mettre sa signature sur un accord inacceptable, qui représente un démantèlement social. Nous n’avons pas voulu vendre les salariés», a expliqué Nora Back, présidente du syndicat. Elle assure qu’elle et son équipe étaient «prêtes au dialogue et à effectuer des compromis». Elle a eu des mots très durs contre le gouvernement, lorsqu’elle a martelé qu’il était «à genoux devant le patronat».

Concrètement, l’OGBL était prêt à «accepter un seul report d’indexation des salaires, celle prévue en août 2022». Le gouvernement proposait au contraire d’en reporter une cette année et une l’an prochain, pour les décaler à chaque fois d’un an, en échange de compensations. Ces dernières étaient insuffisantes aux yeux de l’OGBL. «Il manquait notre revendication principale, l’adaptation du barème d’imposition à l’inflation, tandis que le niveau des compensations ne suffisait pas», reprend Nora Back. Elle a nuancé une critique émise mercredi soir par Xavier Bettel, selon lequel le syndicat voulait «compenser tous les salaires jusqu’à 13 000 euros par mois». «Non, nous prévoyons de surcompenser pour les plus bas salaires et les classes moyennes, avec un système dégressif jusqu’à 130 000 euros brut par an. Mais à la fin, la compensation aurait été très faible».

Longue ovation

Nora Back a conscience de l’isolement de l’OGBL au sein du monde syndical, alors que le LCGB a validé, jeudi matin, un accord qu’elle estime «adapté à la situation de crise actuelle et à l’imprévisibilité de l’évolution socioéconomique». La CGFP a elle aussi donné son feu vert, jeudi à la mi-journée, au compromis, considérant que ses «revendications fondamentales ont été prises en compte. Le système indiciaire n'est pas modifié». «Nous sommes dans l’opposition et nous l’assumons. Nous sommes là pour défendre les intérêts des salariés», a assuré la patronne du syndicat.