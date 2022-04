Syndicat au Luxembourg: L’OGBL prépare «une très longue campagne»

La syndicaliste constate «un ras-le-bol des gens, qui sont contents que l’OGBL se mobilise contre le démantèlement social». La centrale n’a pas voulu de l’accord qui prévoit un report d’un an des prochains index qui tomberaient cette année et l’an prochain, en échange de compensations (baisse des prix des carburants, augmentation de l’allocation de vie chère, etc.). Ces dernières ont été jugées insuffisantes.