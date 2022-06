Au Luxembourg: L’OGBL veut faire tomber le texte du pacte de solidarité

L’OGBL poursuit son combat contre le «pacte de solidarité» issu de la tripartite sur la hausse des prix de l’énergie. Le syndicat a tenu mardi une conférence de presse pour redire son désaccord avec ce qu’il qualifie de «manipulation de l’index». «Nous appelons au retrait du texte et, si ce n’est pas le cas, à ce que les députés ne le votent pas», expliquait Frédéric Krier, membre du bureau exécutif.

«Menace sur le pouvoir d'achat»

Dans son combat, l’OGBL s’est notamment rapproché du parti Pirate et a reçu le soutien de déi Lenk. «Nous avons également eu une entrevue avec le parti chrétien-social en début de semaine. Nous nous rejoignons dans l’analyse sur plusieurs points. Même si le CSV a d’abord avalisé l’accord, nous partageons des questions sur la situation notamment si les tranches indiciaires venaient à s’accumuler en 2024», note Frédéric Krier. L’OGBL a aussi rencontré les Verts, membres de la majorité et qui «sont favorables à l’accord» mais eux aussi s’inquiètent «de la menace sur le pouvoir d’achat». Aucun échange n’a eu lieu avec l’ADR en raison d’un «désaccord de philosophie globale»

Mercredi, le gouvernement a validé le projet de loi visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises très touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine. «Il est ainsi prévu de mettre en place un régime d’aides destinées à couvrir, d’une part, les surcoûts en gaz naturel et en électricité des entreprises grandes consommatrices d’énergie et, d’autre part, les surcoûts en gasoil des entreprises appartenant au secteur du transport routier de fret, de la construction et de l’artisanat alimentaire».