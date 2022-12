Pixabay

À quand la baisse des prix de l’immobilier? Dès l’an prochain? Dans sa note de conjoncture présentée lundi, le Statec a confirmé un net ralentissement depuis le début de l’année 2021. Les prix de l'immobilier qui connaissaient une croissance à deux chiffres (en variation annuelle) depuis 2019 vont subir un coup de frein en 2022 (+6,5%) et devraient stagner l’année prochaine (+0,8%).

«Dans les prix avérés que l’on relève, on avait encore une hausse notable au 2e trimestre mais on devrait avoir un ralentissement au troisième. Sur les prix de vente sur les différents sites d’annonces immobilières, le ralentissement est très rapide, très marqué. Au début du quatrième trimestre, on a même des taux légèrement négatifs par rapport à l’année précédente. Quelque chose est en train de se passer. Mais on verra comment cela se répercutera sur les prix effectivement constatés», décrypte Bastien Larue, responsable de l’unité conjoncture au Statec.

Quand faire une bonne affaire?

Un phénomène qui pourrait être contrebalancé par la baisse de la construction, ralentie notamment par une progression record des prix à la production (15% sur un an au 2e trimestre 2022). «C’est clairement un mécanisme qui joue dans l’autre sens, admet Bastien Larue. On sait que l’offre est structurellement un peu défaillante par rapport à la demande. Donc s’il y a encore moins de construction de logements, cela va mettre la pression sur les prix. Mais d’autres phénomènes jouent aussi. Il y a une baisse de la demande de logements. On a beaucoup moins de prêts accordés pour le logement, notamment à cause de la remontée des taux d’intérêt».

Les taux fixes appliqués à 10 ans et plus aux crédits immobiliers ont fortement augmenté et atteignaient les 3% en moyenne en septembre (+1,4 point de pourcentage sur un an), alors que les taux variables étaient de 1,4% en moyenne, ce qui les rend plus attractifs. Leur part dans les nouveaux crédits est passée de 24% fin 2021 à 60% en septembre dernier. «Dans nos prévisions, le double effet de baisse de la demande et de freinage des conditions de financement devrait dominer par rapport à l’effet du rétrécissement de l’offre du logement», ajoute Bastien Larue.

«On sort d’une période avec une très forte hausse des prix, confirme Ferdy Adam du Statec. On avait anticipé un ralentissement mais il est beaucoup plus marqué que prévu. Il y aura bientôt une baisse». Alors quand faire une bonne affaire? Cela ne dépend pas uniquement de la baisse du prix moyen annoncée par le Statec. Il faut aussi être au bon moment au bon endroit sur un marché très hétérogène. «Les crédits deviennent plus chers, les dépenses augmentent. Le marché va traverser une période difficile, ça c’est clair», conclut Ferdy Adam.