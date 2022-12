Logement au Luxembourg : Faut-il «atténuer la demande» sur le marché immobilier?

D’après une récente publication du Statec, le Luxembourg devrait héberger plus de 700.000 habitants d’ici 2026, soit 50.000 de plus qu’actuellement. Sachant que le parc de logements dans le pays est «relativement sous-dimensionné», que l’accession à la propriété est «de plus en plus difficile» pour les primo-accédants, que le parc de logements abordables «ne suffira pas» à servir toute la demande potentielle et que le Luxembourg, «démocratie de propriétaires», «est en passe de devenir» un territoire «un peu plus locatif» que par le passé récent, il «est indispensable» d’inciter à l’investissement locatif dans des logements neufs «afin de maintenir un haut niveau d’activité dans le secteur de la construction résidentielle et (surtout) de pouvoir loger convenablement les nouveaux ménages résidents», estime la Fondation.