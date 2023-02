TVA réduite, alliance public-privé… Ces pistes pour relancer la production de logements

pixabay

L'accès à la propriété est de plus en plus difficile au Luxembourg. On peut parler d'une certaine crise du logement, précipitée par la remontée des taux d’intérêt. Le recul prononcé (-28%) du nombre d’autorisations de bâtir délivrées sur les neuf premiers mois de l’année 2022 et l’effondrement des ventes de logements en état futur d’achèvement (-36% au troisième trimestre 2022 en glissement annuel) semblent annoncer un net ralentissement à venir de l’activité dans le secteur de la construction résidentielle.

Dans un document de travail pour les assises du Logement, qui ont lieu ce mercredi, la Fondation Idea propose quelques pistes pour relancer la production de logements. L'association créée par la Chambre de commerce propose notamment la baisse des droits d'enregistrement (7% actuellement) sur les transactions immobilières et un taux réduit de TVA sur les achats de logements neufs.

Manque de terrains

«Ce sont des idées pertinentes», estime Semiray Ahmedova, députée Déi Gréng, qui invoque de son côté le projet de réforme des aides individuelles au logement (exemple: augmentation des montants et plafonds pour alléger le taux d'effort). «Nous attendons l'avis du Conseil d'État», précise l'écologiste.

La Fondation Idea plaide aussi pour une alliance entre partenaires publics et privés, pour, à moyen terme, construire jusqu'à 7 000 logements par an. «Nous avions déjà déposé une proposition de loi en ce sens en juillet 2021, note le député CSV, Marc Lies. L'idée est étendre les aides étatiques aux promoteurs privés, qui investissent dans le logement locatif, avec une série de conditions et d'obligations». Semiray Ahmedova souligne toutefois qu'il existe actuellement peu de terrains disponibles et que les promoteurs publics (Fonds du Logement et SNHBM) les utilisent déjà pour construire des logements abordables.

Droits de construction relevés

Le ministère du Logement ajoute que l’alliance entre partenaires publics et privés «est déjà en cours». «Tous les logements abordables au Luxembourg sont construits par des acteurs privés, notamment par les entreprises de constructions et les bureaux d’ingénieurs et d’architectes du pays, explique-t-il. Les logements du Fonds du Logement, de la SNHBM, des Communes et des ASBL, donc tous les logements qui sont subventionnés par le ministère du Logement, travaillent en partenariat avec les entreprises du secteur privé. Ces entreprises sont rémunérées selon les conditions du marché, pouvant ainsi réaliser des marges bénéficiaires comme dans tout autre projet».

En outre, les promoteurs privés «sont amenés à collaborer» dans le développement des nouveaux logements abordables (article 29bis du pacte Logement 2.0), complète le ministère. Par le biais de cet article, les promoteurs privés voient leur droit de construction relevés de 10%.