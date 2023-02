Égalité femmes-hommes: le programme des assises du Logement pose question

Le programme (voir ci-dessous) des assises du Logement, qui ont lieu ce mercredi à l'abbaye de Neumünster, laisse perplexe. En effet, deux débats sont prévus (un le matin et un autre l'après-midi), pour lesquels onze personnes au total doivent participer, en l'occurrence uniquement des hommes.

Un programme d'autant plus surprenant que Ainhoa Achutegui, la directrice de l'abbaye, est une militante féministe. Interrogée par L'essentiel, elle explique qu'elle n'a «malheureusement» pas la main sur le contenu des manifestations institutionnelles à l'abbaye. «Lorsque j’ai vu le contenu, j’ai contacté le ministère du Logement, indique-t-elle. Nous avons eu plusieurs échanges avec les responsables, ils sont donc au courant de la problématique».

De son côté, le ministère du Logement note que les assises visent à mener des discussions autour des enjeux du marché du logement privé et de la création et la gestion de logements abordables. «Dans ce contexte, les deux promoteurs publics (SNHBM et Fonds du Logement) seront représentés par leurs directeurs respectifs, avance-t-il. À chaque acteur du secteur a été laissé le libre choix de mandater un représentant». «Le secteur de la construction est surtout représenté par des hommes», glisse de son côté la députée Déi Gréng Semiray Ahmedova, présidente de la commission Logement. Le ministère ajoute que les débats seront modérés par une femme, en l'occurrence Mick Entringer.