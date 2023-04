Logement abordable: deux familles vont cohabiter à Boevange

L'ASBL Life a acquis officiellement mercredi à Boevange une maison, qui sera achevée dans les six prochains mois. «Deux familles dans le besoin pourront y louer chacune un étage, au tarif de 900 à 1 000 euros par mois», explique Nathalie Reuland, administratrice de Life. Elle partageront le salon et la cuisine».

Développer la colocation

Via son projet «Wohngemeinschaft» (colocation en allemand), Life vise à mettre plus de chambres en colocation sur le marché de l'immobilier luxembourgeois. «Nous gérons une trentaine de logements en colocation et une dizaine pour des familles», indique Nathalie Reuland. «Conscient que de plus en plus de personnes ont du mal à se payer un logement», Life pense qu'une bonne façon de payer un loyer plus modéré est de vivre en colocation.