Logement au Luxembourg : La baisse des prix se poursuit, les loyers augmentent moins vite

Les prix de vente de biens immobiliers ont poursuivi leur baisse au troisième trimestre 2023, selon des données publiées ce vendredi, par atHome.lu. Le recul est de 8,3% sur 1 an, après -7,5% au 2e trimestre 2023.

Cette dynamique est d’une ampleur différente selon les régions, analyse le site immobilier. Elle se stabilise dans le Centre (baisse des prix affichés identique au T2, avec -7,3%) et dans le Sud (de -6,3% au T2 à -8,6% au T3 2023). Elle est beaucoup plus marquée dans le Nord (de -7,9% au T2 à -12,8% à T3) et l’Est (de -4,9% au T2 à -10,4% au T3). Elle ralentit dans l’Ouest (de -11,5% au T2 à -8,1% au T3).