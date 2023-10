À Metz-Borny, la grande misère des copropriétés

«Nous, les copropriétaires, on a vraiment besoin d'aide», appelle Monira Kherief, qui habite «depuis plus de 40 ans» ce quartier durement touché par les émeutes du début de l'été. Alors que le gouvernement et le monde HLM ont annoncé la semaine dernière un accord prévoyant 1,2 milliard d'euros pour rénover le parc social, certains propriétaires privés se sentent abandonnés.

«Il faut les mettre d'accord»

Selon lui, dans ce type d'habitation, il faut six ans en moyenne entre le moment où un projet de rénovation est soumis à une assemblée générale et la réalisation des travaux. À ce délai déjà long s'ajoutent des aléas, comme «lorsqu'un propriétaire s'en va (...) et qu'il est remplacé par quelqu'un qui est plus précaire, et que les travaux ne se font pas»: la copropriété devient alors «ingérable».