Alimentation au Luxembourg : Un problème de logo pour un produit vendu chez Delhaize

LUXEMBOURG – Delhaize demande à ses clients de ne pas consommer et de ramener au magasin un plateau hamburger, commercialisé du 12 au 22 septembre.

Delhaize demande à ses clients de ne pas consommer et de ramener au magasin un plateau hamburger, commercialisé du 12 au 22 septembre.

«Le logo "no gluten" est incorrectement imprimé à la face avant de l'étiquette, ne pas consommer si vous êtes allergique au blé», indique l'enseigne de supermarchés belge, qui compte 58 points de vente au Luxembourg. En revanche, les consommateurs qui ne sont pas allergiques ou intolérants au blé peuvent consommer ce produit sans risque, précise-t-elle.

Entre-temps, Delhaize indique avoir retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés en toute sécurité», précise le distributeur.