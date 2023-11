L’Ohio protégera le droit à l’avortement dans sa Constitution

L’État américain de l’Ohio a approuvé mardi l’inscription du droit à l’avortement dans sa Constitution, selon les projections de médias américains, accordant une victoire retentissante aux défenseurs de l’IVG et aux démocrates du président Joe Biden un an avant la présidentielle. Signe de l’importance de cette question qui pèsera lourd pendant la campagne en 2024, au Kentucky, État conservateur voisin, le gouverneur démocrate Andy Beshear est parallèlement parvenu à se faire réélire mardi après avoir fait du droit à l’IVG un cheval de bataille, selon les mêmes sources.

«Gagner l’an prochain»

Ce scrutin test a été suivi de très près à travers le pays, car il permet de jauger la tendance chez les électeurs à un an de la présidentielle. Le président Biden, candidat à sa réélection et en mauvaise posture dans les sondages, ne s’y est pas trompé, s’empressant de saluer les résultats et profitant de l’occasion pour exhorter aux dons. «À travers le pays ce soir, la démocratie a gagné et les trumpistes ont perdu. Les électeurs élisent. Les sondages non. Maintenant, tous ensemble pour gagner l’an prochain», a-t-il écrit sur X.