L’Ohio, théâtre d’un vote test pour l’avortement

Les groupes pro- et antiavortement se sont mobilisés, dimanche, à travers l’État pour appeler les électeurs à aller voter avant la fin du scrutin, mardi soir. «Nous aurons des gens dehors aujourd’hui, lundi et mardi jusqu’à la fermeture des bureaux de vote, pour appeler et frapper à la porte d’autant de personnes que possible, afin de parler à chaque électeur», explique Jaime Miracle, directrice adjointe de l’association proavortement Pro Choice Ohio, lors cette journée ensoleillée de novembre.