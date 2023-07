Le Luxembourg en bref: Des forêts plus durables et mieux protégées

Ils sont quelque 35 000, selon le site de la Fédération luxembourgeoise des travailleurs intellectuels indépendants, et représentaient 10,1% de l'emploi total au Luxembourg en 2021. Après le vote du projet de loi y afférent, mardi à la Chambre, les travailleurs indépendants vont pouvoir bénéficier du même congé de paternité que les salariés et fonctionnaires en cas de naissance ou d'adoption d’un enfant. Il en est de même pour le second parent pour les naissances dans les couples homosexuels.