Le Luxembourg en bref: Faut-il mettre en place une nouvelle «loi pandémie»?

En 2021, 7,4 millions de personnes travaillaient dans le secteur de la culture dans l’UE, soit 3,7% de l’emploi total, a indiqué Eurostat, dans une étude. Des disparités existent entre les pays. Avec ses 13 100 salariés, le Luxembourg est l’un des pays qui a enregistré la plus forte diminution entre 2019 et 2021 (-10%). Seules Malte (-11%) et la Roumanie (-18%) ont enregistré une baisse plus conséquente.