Politique : «Don’t say gay»: Disney suspend ses dons en Floride

Le groupe Disney a annoncé vendredi suspendre tous ses dons aux organisations politiques en Floride suite à une loi controversée qui interdit les enseignements sur l’orientation sexuelle dans les écoles publiques.

Getty Images via AFP

Adoptée cette semaine par le Sénat de Floride, la loi surnommée par ses opposants «Don’t say gay» («ne parlez pas des gays») empêche, jusqu’au CE2, les enseignants d’évoquer l’identité de genre et l’orientation sexuelle «d’une façon inappropriée pour l’âge ou le développement des élèves».

Ses détracteurs estiment que la loi pourrait porter préjudice aux jeunes et aux parents de la communauté LGBT+ et qu’elle s’inscrit dans l’offensive conservatrice menée depuis des mois par le Parti républicain, qui contrôle cet État du sud-est des États-Unis. Disney a un poids économique énorme en Floride, surtout dans la région d’Orlando où se trouvent les parcs d’attractions Disney World, parmi les plus visités au monde.