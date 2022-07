Cyclisme : Loïc Bettendorff champion du Luxembourg Espoirs

Loïc Bettendorff est arrivé premier Luxembourgeois au championnat U23 des Trois pays à Diekirch.

Quelques secondes après le premier Allemand et le premier Suisse, c'est Loïc Bettendorff qui a remporté la course des Luxembourgeois sur le championnat des Trois pays à Diekirch. Malgré une chute dans le dernier tour, le coureur de l'équipe Riwal a dominé ses compatriotes de la formation Leopard Arthur Kluckers, tenant du titre, et Mats Wenzel dans la dernière ligne droite.