«Cette loi est bonne à jeter à la poubelle»

«Manque de concertation avec le secteur», «fausse bonne idée», la Fédération Horesca dresse un bilan vraiment «pas satisfaisant», trois mois après l’entrée en vigueur de la loi qui impose les couverts et plats réutilisables dans la restauration. La restauration rapide est la plus concernée. «On voit que les entreprises doivent racheter tous les mois 7 à 15% de récipients censés durer un, deux ou trois ans». Et donc réalisés dans des matériaux de plastique plus résistants. «Sans implication forte du consommateur, cela ne peut pas fonctionner», ajoute-t-il.