Royaume-Uni: Loin de Netflix, la famille royale affiche son unité

Alors qu'étaient diffusés les trois derniers épisodes du documentaire dans lequel Harry et Meghan lançaient des bombes sur la famille royale, cette dernière, lors d'une cérémonie de Noël organisée à l'abbaye de Westminster, a décidé d'afficher son unité. Jusque dans leurs tenues: Kate, William et leurs enfants, Georges et Charlotte étaient en effet tous les quatre assortis, dans des couleurs bordeaux et bleu marine.