Loisirs au Luxembourg: Le paradis des amateurs de grimpe va ouvrir à Esch

2 600 m² dédiés à la pratique du bloc, parkour, ninja warrior mais aussi du fitness. BlocX, ouvrira ses portes le 16 octobre, à Esch-sur-Alzette. «Le bloc est notre activité principale. Nous sommes les premiers au Luxembourg à en proposer et nous avons la plus grande surface de murs de la Grande Région», explique Mike Kaboth, l'un des trois associés à l'origine du projet.

L'objectif du bloc est d'aller de la première à la dernière prise par un enchaînement de mouvements sur des murs hauts de 4,5 m sans corde ni mousqueton, seulement muni de chaussons. La centaine de voies proposent plusieurs niveaux de difficultés. «Le bloc combine amusement, force, équilibre et n'est pas répétitif comme le fitness. Les voies sont changées deux fois par semaine», ajoute Mike Kaboth.

«On allait toujours à Trèves et on s'est dit pourquoi ne pas ouvrir une salle au Luxembourg. En mai 2022, nous avons soumis le projet à la ville d'Esch, en fin d'année nous avions l'autorisation de bâtir et les travaux ont débuté en mars dernier», précise Mike Kaboth.