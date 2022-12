Meurtre de Lola en France : «C’est un fantôme qui a tué cette petite sans que je le sache»

L’expert évoque «un haut potentiel narcissique psychopathique, c’est-à-dire une surestime de soi» ainsi qu’une «tendance à la manipulation», une tendance au «mensonge pathologique» et une «absence d’empathie et de culpabilité». Lors de son expertise, le médecin a analysé les auditions de Dahbia B. devant les gendarmes et l’a lui-même rencontrée à trois reprises en prison. Lors de ces entretiens, la jeune femme a confié au psychiatre avoir abusé du cannabis étant plus jeune: «Ça m’a tuée parce que j’avais la flemme», a-t-elle expliqué.