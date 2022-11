Lola Valérius : «Les gens qui critiquent Esch ne sont jamais venus à Esch»

Comment Lola Valérius, 31 ans, a-t-elle découvert le chocolat? «Je n’aimais pas le chocolat, je n’en mangeais pas quand j'étais plus jeune, je n’étais pas un enfant comme les autres» sourit-elle. «Pour moi, c’est une matière. Comme le bois est la matière du menuisier» explique celle qui admet aujourd’hui en manger dans des quantités raisonnables. «J’apprécie le bon chocolat, le noir, car c’est le plus pur» ajoute-t-elle.

«C'est un rappeur américain de plus en plus connu en Europe»

Surtout que la professionnelle de 31 ans le confie, elle goûte tous les chocolats qu'elle sélectionne! «Ils proviennent du Panama, de République Dominicaine, du Venezuela , du Vietnam…», et elle travaille avec trois producteurs, «deux Français et un Suisse».

Elle-même s'est formée auprès de grands noms du métier, notamment à Paris, avec toujours pour objectif de donner toute sa valeur à l'artisanat. «Souvent dans notre société il a une connotation négative, ''Si tu ne travailles pas bien à l'école…'', alors qu'il est très important. Si on n'a plus l'artisanat on n'a plus la personne qui construit notre maison, on n'a plus le boulanger, le boucher», développe la jeune femme.