Lomepal accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes

Après Moha La Squale, mis en examen pour agression sexuelle et violences en juillet 2021, et Roméo Elvis, qui avait reconnu avoir agressé une femme en mai 2019, c’est au tour d’un autre rappeur, Lomepal, d’être la cible de telles accusations. Sur Instagram, la journaliste Jenna Boulmedaïs a affirmé que cela faisait deux ans qu’elle entendait des témoignages de femmes accusant le rappeur de 31 ans d’avoir eu des gestes déplacés et non désirés envers elles.