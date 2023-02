Lomepal en mode superstar du rock à la Rockhal

1 / 15 Lomepal a fait vibrer les 6000 fans présents à la Rockhal. Carl Neyroud Carl Neyroud Carl Neyroud

Partir, pour mieux revenir, plus fort et encore plus populaire. «Luxembourg, ça fait plaisir, j'adore quand vous chantez comme ça!» lançait Lomepal en introduisant "Mauvais Ordre". Il faut dire que le Parisien était en terrain conquis, vendredi soir, à la Rockhal. Plus de 6000 fans, dont la plupart connaissaient l'intégralité des textes, et qui ne se privaient pas pour les chanter en chœur.

Un peu plus de trois ans après sa dernière venue, Lomepal faisait à nouveau escale au Luxembourg, dans le cadre de la tournée de son album «Mauvais Ordre». Le virage pop et rock entr'aperçu à l'époque sur scène était largement confirmé. Épaulé par ses quatre musiciens, Antoine Valentinelli, de son vrai nom, livrait des versions de «Auburn» et «50°» à l'énergie très rock. Celle de «Môme» était carrément explosive, et le volcan grondait sur «Etna», avec un Lomepal en fusion hissé sur le podium. C'est également de là que le rappeur, qui avait enfilé son costume de rock star, offrait l'irrésistible «Hasarder».

«Chaque soir j'y arrive grâce à vous et à cette putain de musique!» Lomepal

Lomepal n'hésitait pas à plonger à l'occasion sur l'avancée de scène, notamment pour une interprétation intimiste de «Yeux Disent», qui ravissait les fans de la première heure, ou sur les ballades «Crystal» ou «Pour de Faux».