En Ouganda : L’OMS s’inquiète de l’inefficacité des vaccins contre le virus Ebola

Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS, a expliqué qu’il existe environ six vaccins candidats contre la souche soudanaise du virus Ebola, «pour la plupart à des stades très précoces de développement». «Mais trois d’entre eux ont fait l’objet de données sur l’homme, sur l’immunogénicité et la sécurité des données, et peuvent donc être utilisés sur le terrain dans le cadre d’une campagne de vaccination en anneau, comme cela a été fait pour l’épidémie d’Ebola en RDC il y a quelques années», a-t-elle indiqué.

Souche «relativement rare»

Le 20 septembre, le ministère ougandais de la Santé a annoncé la présence d’une «épidémie» de virus Ebola en Ouganda, après le décès d’un jeune homme de 24 ans. Selon l’OMS-Afrique, ce cas provient d’une souche «relativement rare» dite soudanaise, qui n’avait plus été signalée en Ouganda depuis 2012. Selon le bureau régional de l’OMS, bien qu’il n’existe aucun traitement spécifique contre cette souche, l’identification des cas et le traitement précoce des symptômes augmentent considérablement les chances de survie.

Jusqu’à présent, 63 cas confirmés et probables ont été recensés, y compris 29 décès, a indiqué le Dr Tedros. 10 agents de santé ont été infectés et 4 sont morts. «Lorsqu’il y a un retard dans la détection d’une épidémie d’Ebola, il est normal que les cas augmentent régulièrement au début, puis diminuent au fur et à mesure que les interventions visant à sauver des vies et les mesures de contrôle de l’épidémie sont mises en œuvre», a expliqué le chef de l’OMS.