Armement : Londres, Canberra et Washington vont fabriquer des armes hypersoniques

Dans le cadre de leur pacte de sécurité, le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis se sont engagés à développer ensemble cette technologie militaire déjà utilisée par la Russie ou la Chine.

Les missiles hypersoniques sont plus rapides et plus maniables que les missiles standard.

Cinq fois la vitesse du son

Les missiles hypersoniques, qui peuvent atteindre cinq fois la vitesse du son, voire plus, sont plus rapides et plus maniables que les missiles standard, ce qui les rend plus difficiles à intercepter. Les États-Unis avaient testé avec succès, en octobre 2021, cette technologie déjà utilisée par la Russie ou la Chine.