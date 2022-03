Brexit : Londres défie l'UE en revenant sur ses promesses

Le gouvernement britannique a reconnu revenir, en violation du droit international, sur ses engagements pris à la sortie de l'Union européenne, le 31 janvier dernier.

Déjà difficiles, les négociations entre Londres et Bruxelles sur l'après-Brexit ont repris mardi dans une atmosphère encore assombrie: le gouvernement britannique a reconnu revenir, en violation du droit international, sur ses engagements pris à la sortie de l'Union européenne. La volonté britannique de réviser certaines parties de l'accord encadrant la sortie de l'UE fin janvier dernier, révélée lundi par le Financial Times, a surpris les Européens. Remontés, ceux-ci ont rappelé à Londres ses obligations et mis en garde sur un coup porté à la «confiance», qui affecterait les négociations en cours.

Interrogé par les députés sur les révisions que le gouvernement compte introduire mercredi, le secrétaire d’État pour l'Irlande du Nord, Brandon Lewis, a reconnu que «cela viole le droit international d'une manière très spécifique et limitée». Le gouvernement compte retoucher pour le «clarifier» le protocole prévoyant des arrangements douaniers pour l'Irlande du Nord. Ce texte vise à garantir l'absence de frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, membre de l'UE, et à éviter la résurgence de tensions dans cette région, ensanglantée par trois décennies de «troubles» jusqu'à la signature de l'accord de paix du Vendredi saint en 1998. Cette révision vise à s'assurer que les «personnes et les entreprises d'Irlande du Nord aient un accès sans entraves à l'ensemble du marché britannique», a expliqué Brandon Lewis.