Londres dévoile sa carte d'identité biométrique

La ministre de l’Intérieur Jacqui Smith a présenté, jeudi, le prototype de la carte d’identité biométrique.

Cette carte d’identité controversée, de couleur rose et bleue et de la taille d’une carte de crédit, montrera la photo de son détenteur, son nom et son statut au regard des lois d’immigration. Au dos, figureront sa date de naissance, son genre et sa nationalité. Grâce à une puce électronique, elle contiendra les caractéristiques biométriques de l’individu, dont les empreintes digitales et une image digitale du visage.