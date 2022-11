Grande-Bretagne : Londres dévoile un budget de rigueur malgré la récession déjà en cours

Le ministre des Finances britannique a dévoilé jeudi, un budget de rigueur pour redresser les finances du Royaume-Uni, avec 55 milliards de livres d'économies et de hausses d'impôts.

M. Hunt a insisté sur le fait que la lutte contre l'inflation prend le pas sur la croissance qui selon lui mange les revenus des Britanniques AFP

«C'est un plan de stabilité équilibré», «j'ai essayé d'être juste en demandant à ceux qui ont plus de contribuer plus», a fait valoir Jeremy Hunt, au ton sobre, devant le Parlement. Il a dévoilé «trois priorités: la stabilité, la croissance et les services publics». La stabilité, après les turbulences financières du précédent gouvernement, vient en haut de la liste, et avec elle la lutte contre l'inflation, qui dépasse 11% dans le pays et «qui touche le plus les plus pauvres».

Le nouveau ministre des Finances avait la lourde tâche de rassurer des marchés échaudés par les annonces budgétaires choc non financées de la précédente Première ministre Liz Truss, qui avaient fait plonger la livre sterling à son plus bas historique et s'envoler les coûts d'emprunt pour le pays comme pour les Britanniques. La Banque d'Angleterre avait dû intervenir pour protéger la stabilité financière du pays menacée, et l'ex-Chancelier Kwasi Kwarteng avait été limogé, après à peine cinq semaines en poste, remplacé par Jeremy Hunt en pompier budgétaire.

Une potion amère

En énumérant un ensemble de mesures de «consolidation» budgétaire de 55 milliards de livres au total, il a mentionné l'abaissement du seuil le plus élevé de l'impôt sur le revenu, et un relèvement de la taxe sur les revenus exceptionnels des géants pétroliers et énergétiques. Un peu moins de la moitié de cette somme viendra des hausses d'impôts, le reste d'une réduction des dépenses, sauf dans la Santé et l'Éducation: «La politique budgétaire va être resserrée nettement l'an prochain, amplifiant une récession déjà en cours», estiment les économistes de Pantheon Macro.

La potion est amère. Le pays est déjà entré en récession et le produit intérieur brut devrait se contracter encore d'1,4% l'an prochain, prévoit l'OBR, l'organisme de prévision budgétaire public. La livre sterling chutait lourdement face au dollar après l'intervention de M. Hunt. Le contexte rappelle aux Britanniques les heures sombres de la crise financière de 2008 et 2009, qui avait été suivie d'une cure d'austérité aux conséquences durables sur les services publics, et particulièrement le NHS, le service public gratuit de santé chroniquement sous-financé.

Impact du Brexit

M. Hunt a insisté sur le fait que la lutte contre l'inflation prend le pas sur la croissance qui selon lui mange les revenus des Britanniques encore plus que les hausses d'impôts. Il a attribué le panorama morose du pays à des facteurs mondiaux: la pandémie de Covid et la crise énergétique générée par la Russie et son invasion de l'Ukraine. Outre le Covid et la guerre en Ukraine, le Royaume-Uni souffre de l'impact du Brexit qui plombe le commerce avec son grand voisin européen et entrave l'embauche de travailleurs du continent, ce qui contribue à l'inflation et la perte de productivité.

Le ministre a pris grand soin de s'appuyer sur des chiffres de l'OBR, dont l'absence lors du désastreux «mini-budget» du gouvernement précédent avait contribué à causer une panique sur les marchés. L'institut anticipe aussi une augmentation du taux de chômage, actuellement à 3,6%, jusqu'à 4,9% en 2024. Outre la hausse de la taxe exceptionnelle sur les profits des géants énergétiques, M. Hunt a aussi annoncé «une nouvelle taxe temporaire de 45% sur les producteurs d'électricité».

«Pagaille»

Une réduction des seuils d'imposition des taxes des dividendes et sur les plus-values viendra aussi augmenter les recettes fiscales, et la baisse de taxe consentie sur les transactions immobilières sera limitée dans le temps. La Santé et l'Éducation tirent leur épingle du jeu et voient leurs budgets augmenter, mais les autres ministères verront la hausse de leurs dépenses ralentir au cours des des cinq prochaines années pour générer 30 milliards de livres d'économies.

Rares bonnes nouvelles: les retraites vont être revalorisées au rythme de l'inflation, tout comme certaines allocations, et le salaire minimal va augmenter. La responsable travailliste de l'opposition Rachel Reeves a déploré une «pagaille» découlant «d'un chaos de douze semaines» lors de l'éphémère mandat de Liz Truss, mais aussi de «douze ans d'échec économique conservateur».