Marques urbaines: Londres est la «meilleure ville», Luxembourg-Ville 26e

Londres est «The place to be»: la capitale britannique a été sacrée meilleure marque urbaine au monde par le cabinet de conseil en évaluation de marques Brand Finance qui a interrogé 15 000 personnes sur les cinq continents. Londres devance New York, Paris, Los Angeles, Sydney, Singapour, Tokyo, San Francisco, Dubaï et Amsterdam. Notoriété, qualité de vie, études, tourisme... Les personnes interrogées ont classé les 100 premières villes selon la perception qu'elles avaient de différents critères.

«La performance exceptionnelle de Londres dans l'indice peut être attribuée à sa notoriété mondiale», a indiqué David Haigh, président-directeur général de Brand Finance. «Connaître une ville permet au public de se forger une perception positive à son sujet, de reconnaître sa réputation et de la considérer comme l'endroit préféré où vivre, travailler, étudier, prendre sa retraite, visiter ou investir». Il faut dire que Londres a été au cœur de l'actualité internationale ces derniers mois, notamment grâce à la famille royale (jubilé et obsèques de la reine Elizabeth puis couronnement du roi Charles).

Grâce à ses universités réputées, à Times Square, sa 5e avenue et aux théâtres de Broadway, New York est une ville qui jouit aussi d'une belle réputation, tout comme Paris, portée par la tour Eiffel, le Louvre, le Moulin Rouge.

Plus que la Gëlle Fra. Car en termes de notoriété, Luxembourg peine forcément à rivaliser avec toutes ces grandes villes mais notre capitale tire toutefois son épingle du jeu en se classant 26e (13e au niveau européen), devant des villes comme Abu Dhabi, Munich, Seattle, Bruxelles ou encore Montréal, Hong Kong et Lisbonne. Un joli score qu'elle doit notamment à sa faible bureaucratie (Luxembourg-Ville termine à la 1re place de cette catégorie) et à ses atouts en matière de fiscalité (des personnes et des entreprises). Elle termine également 13e des meilleures villes où investir.