Royaume-Uni : Londres fait fi du «déclinisme» et croit en son économie post-Brexit

Fustigeant une morosité qui «se fonde sur des statistiques mais masque le contexte plus vaste», il affirmera que le plan du gouvernement conservateur de Rishi Sunak «est celui d’une prospérité de long terme fondée sur le génie et le travail acharné des Britanniques». Dans ce texte qui doit être prononcé au siège londonien de l’agence Bloomberg, il arguera que depuis 2010 l’économie britannique a crû plus rapidement que celle de l’Italie, la France ou le Japon, et que «depuis le référendum du Brexit, notre croissance est environ la même que celle de l’Allemagne».

Mieux que prévu

Le milliardaire James Dyson, fondateur du groupe éponyme, a ainsi qualifié de «stupide» et «myope», la stratégie économique et le patron de Marks and Spencer, Archie Norman, a taxé de «stupéfiantes» et «trop pesantes» des mesures à l’étude sur le différend commercial entre le Royaume-Uni et l’UE en Irlande du nord. Lundi le patron de l’organisation patronale CBI, Tony Danker, a estimé que le pays était à la traine sur la croissance verte, déploré les obstacles à la circulation des travailleurs qualifiés européens, et l’abandon d’une grande partie des réglementations héritées de l’UE, d’ici la fin de l’année.