Londres: FKA Twigs et Cara Delevingne s’embrassent sur scène

En mars 2023, FKA Twigs avait révélé à ses abonnés sur Instagram qu’elle était en couple avec le photographe et réalisateur Jordan Hemingway. Si tout semblait aller pour le mieux pour le couple, une séquence de la prestation de la chanteuse lors du défilé caritatif Vogue World, à Londres le 14 septembre 2023, a soulevé quelques questions sur sa vie amoureuse.

Alors qu’elle était en train de chanter FKA Twigs, 35 ans, a été rejointe sur scène par Cara Delevingne, 31 ans. Les deux femmes se sont alors embrassées avant que la première soit emportée par les danseurs qui l’accompagnaient. Si l’actrice et mannequin a été en couple avec plusieurs femmes, dont Ashley Benson de laquelle elle s’est séparée en mai 2020, et ne cache pas sa bisexualité, ce n’est pas le cas de la chanteuse. Il y a donc fort à parier que le baiser échangé entre elles sur scène était plus un coup de pub que le début d’une histoire d’amour.