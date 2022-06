Brexit : Londres lance la révision unilatérale du statut de l’Irlande du Nord

Le gouvernement britannique s’expose aux représailles de l’Union européenne, qui juge illégale cette remise en cause du statut post-Brexit de l’Irlande du Nord.

Après avoir menacé d’outrepasser purement et simplement ce traité international qu’il a négocié et signé, le gouvernement de Boris Johnson a choisi de légiférer pour le modifier unilatéralement. «Nous sommes très clairs sur le fait que nous agissons de manière légale», a assuré la cheffe de la diplomatie Liz Truss à la télévision.

«Situation intenable»

Elle a répété que Londres restait ouvert à une solution négociée, mais à condition que l’UE accepte de «changer le protocole» et non de seulement l’aménager comme c’est le cas actuellement. Le protocole vise à protéger le marché unique européen après le Brexit sans provoquer le retour d’une démarcation physique entre la province britannique et la République d’Irlande, membre de l’Union européenne, ce qui pourrait remettre en cause la paix.

Colère unioniste

Concrètement, le gouvernement britannique veut que les marchandises circulant et restant au sein du Royaume-Uni passent par un «canal vert», les libérant de démarches administratives. Les marchandises destinées à l’UE resteront, elles, soumises à l’ensemble des vérifications et contrôles appliqués en vertu du droit européen.

Selon le projet de loi, la province pourra bénéficier des mêmes aides d’État que le reste du Royaume-Uni et les contentieux se régleront devant un mécanisme d’arbitrage indépendant et non plus devant la Cour de justice européenne, point de discorde majeur entre Londres et Bruxelles.