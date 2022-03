Etat islamique – Londres ne veut pas rapatrier ses jihadistes

État islamique : Londres ne veut pas rapatrier ses jihadistes

Les autorités britanniques ont indiqué lundi vouloir que les combattants terroristes soient jugés là où ont été commis les crimes, rejetant un appel de Donald Trump.

Les jihadistes et leurs familles constituent un problème pour les gouvernements d'origine.

Le Royaume-Uni a estimé lundi que les combattants étrangers de l'organisation jihadiste État islamique (EI) devraient être jugés là où les crimes ont été commis. «Les combattants étrangers devraient être traduits en justice conformément à la procédure légale adéquate dans la juridiction la plus appropriée», a déclaré un porte-parole de la Première ministre Theresa May. «Quand c'est possible, cela devrait avoir lieu dans la région où les crimes ont été commis, a-t-il ajouté. Le gouvernement fera tout ce qu'il pourra pour garantir la sécurité du Royaume-Uni».