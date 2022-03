Gaz de schiste : Londres promet une fiscalité avantageuse

Le gouvernement britannique, qui met «tout en œuvre» pour l'exploration controversée du gaz de schiste, a annoncé lundi des avantages fiscaux pour les communes qui accepteront un tel projet.

Les communes concernées recevront la totalité de la taxe professionnelle collectée au lieu des traditionnels 50%, a indiqué le Premier ministre David Cameron. Soit potentiellement jusqu'à 2 millions d'euros supplémentaires par an pour chaque site exploré, selon des sources gouvernementales. «Nous mettons tout en œuvre pour le gaz de schiste», a déclaré M. Cameron, estimant que cette industrie «sera synonyme de plus d'emplois et de plus d'opportunités et de sécurité économique pour notre pays».