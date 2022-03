Longchamp explore les uniformes masculins

La collection met l'accent sur les vêtements d'extérieur, avec une ligne de vestes et de manteaux en laine noire ou grise accentuée par des détails d'inspiration militaire (épaulettes, soutaches ou rangées de boutons). Sous les vestes et manteaux, la femme Longchamp donne libre cours à sa féminité avec des chemisiers en soie fine et de jolis lainages en soie, laine et cachemire.